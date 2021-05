Deutscher Fußball-Bund : Keller-Gegner wollen Amtsenthebung - Seehofer mahnt DFB

DFB-Präsident Keller hat sich erstmals seit der Aufforderung zum Rücktritt gemeldet. Seinen Posten will er aber nicht räumen. Seehofer übt scharfe Kritik, die Länderchefs wollen eine Amtsenthebung.

Frankfurt am Main | Fritz Keller gibt nicht auf, seine Gegenspieler erhöhen den Druck. Nur kurz nach der ersten offiziellen Äußerung des DFB-Präsidenten seit dem Misstrauensvotum des Amateurlagers fordern die Länderchefs nun ein Amtsenthebungsverfahren. Keller solle seinen Posten aufgeben, um „damit weiteren Schaden vom DFB abzuwenden“, hieß es am Freitagabend in eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.