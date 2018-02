2. Liga : Kerschbaumer rettet Bielefeld 1:1 gegen Union Berlin

Am Ende gab es noch ein bisschen Aufregung um ein zu spätes Tor von Skrzybski. Doch für Union Berlin reichte es dann doch nur zu einem 1:1 in Bielefeld.

von dpa

05. Februar 2018, 22:48 Uhr

Nach acht Spielen ohne Sieg hat Union Berlin seine Chancen auf den Bundesligaaufstieg wohl endgültig verspielt und bleibt unter dem neuen Trainer André Hofschneider weiterhin ohne Punkte-Dreier.

Die Köpenicker kamen am Montagabend im Zweitligaspiel bei Arminia Bielefeld über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus und stehen weiterhin auf Rang zehn. Mit acht Punkten Rückstand auf Platz drei liegt Union weit hinter den Aufstiegsrängen. Die Ostwestfalen verpassten mit dem Remis den Sprung ins obere Tabellendrittel. Vor 13 542 Zuschauern in der Schüco-Arena erzielte Steven Skrzybski (16.) den Treffer für Union, Konstantin Kerschbaumer (53.) traf für Bielefeld.

Am Ende traf Skrzybski in der letzten Szene noch ins Tor, doch Schiedsrichter Tobias Reichel hatte bereits abgepfiffen. «Da haben wir Glück gehabt. Aber es sind drei Minuten Nachspielzeit, wieso lässt der Schiedsrichter ohne Grund fast vier Minuten nachspielen», sagte Arminias Coach Jeff Saibene. «Das ist bitter. Wenn der Ball im heißen Raum ist, muss man ihn laufen lassen», sagte Skrzybski. Union-Coach Hofschneider meinte: «Entweder pfeife ich weit vorher ab, oder lasse durchlaufen.»

Durch die Sperren von Toni Leistner und Philipp Hosiner mussten die Gäste umbauen. So rückten neben Neuzugang Marvin Friedrich gleich drei weitere neue Spieler in die Startformation. Bei den Bielefeldern saß Torjäger Fabian Klos grippegeschwächt zunächst auf der Bank, für ihn stürmte zunächst Leandro Putaro. Zudem kehrte Manuel Prietl nach Sperre in die Anfangsformation zurück.

Mit verändertem Team und einem 3-5-2-System kamen die Gäste nach anfänglichen Schwierigkeiten gut in die Partie und nutzten ihre erste Torchance zur 1:0-Führung. Nach einem Fehler von Florian Dick überwand Skrzybski Arminias Schlussmann Stefan Ortega mit einem Heber und erzielte seinen achten Saisontreffer.

Die Bielefelder waren im Abschluss nicht so konsequent und konnten ihre Möglichkeiten durch Andreas Voglsammer (12.) und Putaro (42.) zunächst nicht nutzen. Im zweiten Abschnitt verstärkten die Ostwestfalen den Druck und kamen durch einen sehenswerten Treffer von Kerschbaumer aus der Distanz zum Ausgleich. Skrzybski (50.) und Marcel Hartel (73.) vergaben weitere gute Möglichkeiten für Union. Am Ende stand ein leistungsgerechtes Remis.