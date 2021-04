Möglicher Rose-Nachfolger : „Kicker“: Gladbach und Hütter sehr weit für Zusammenarbeit

Eine mögliche Verpflichtung von Trainer Adi Hütter beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach rückt Medienberichten zufolge näher.

Frankfurt am Main | Der Club und der Coach von Eintracht Frankfurt seien sehr weit, was eine Zusammenarbeit angehe, berichtete der „Kicker“. Ob es bereits eine Einigung gebe, sei offen. Auch Sport1 berichtete, dass sich beide Parteien angenähert hätten. Der Österreicher Hütter hat zwar in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2023, soll aber eine Ausstiegsklausel besitzen ...

