Bundesliga : „Kicker“: Saison-Aus für Hoffenheim-Keeper Baumann

Sinsheim | Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim muss einem „Kicker“-Bericht zufolge in den verbleibenden beiden Saisonspielen auf Stammtorhüter Oliver Baumann verzichten. Der 30-Jährige hat demzufolge mit Schambeinproblemen zu kämpfen und daher sein Pensum schon in den vergangenen Wochen reduziert. Da Hoffenheim mit dem 4:2-Sieg gegen den FC Schalke 04 am...

