2. Bundesliga : Kiel gegen Ingolstadt mit 3G-Regel in vollem Stadion

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel kann sein Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen den FC Ingolstadt in einem voll besetzten Stadion bestreiten. Wie der Club dazu am Donnerstag mitteilte, gibt es keine Kapazitätsbeschränkungen mehr. Somit können bis zu 15.034 Zuschauer die Partie der „Störche“ gegen das Tabellenschlusslicht verfolgen.

Die Zulassung in das Holstein-Stadion erfolgt nach der 3G-Regel. Besucher benötigen also einen Impf- oder Genesenen-Nachweis oder ein negatives Ergebnis eines tagesaktuellen, zertifizierten Schnelltests. Im Außenbereich gilt keine Maskenpflicht, aber eine Empfehlung seitens der KSV zum Tragen einer Maske. In geschlossenen Räumen muss hingegen eine medi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.