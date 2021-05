Für die Fußball-EM plant die UEFA mit in Corona-Zeiten fast unwirklichen Zuschauerzahlen. In der Bundesliga hingegen herrscht schon über ein halbes Jahr der Geisterspielbetrieb.

Frankfurt am Main | Das menschenleere Berliner Olympiastadion beim DFB-Pokalfinale ist das ideale Sinnbild. Fangesänge, volle Kurven und bunte Choreographien gehören nicht zur neuen Normalität inmitten der Corona-Pandemie. Der Geisterfußball, der am Tag des Endspiels Dortmund gegen Leipzig am Donnerstagabend in Deutschland schon 200 Tage andauert, bleibt für Vereine u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.