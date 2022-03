Premier League : Klopp plant Abschied vom FC Liverpool im Sommer 2024

Der deutsche Fußball-Trainer Jürgen Klopp plant, den FC Liverpool nach dem Ende seines aktuellen Vertrags im Sommer 2024 zu verlassen.

„Momentan ist der Plan, dass ich es bis 2024 mache, und dann heißt es: vielen Dank!“, sagte Klopp. Der 54-Jährige legte sich zwar nicht hundertprozentig darauf fest, deutete aber an, dass er eine Auszeit vom Fußball nehmen könnte. „Ich liebe das, was ich mache. Aber ich hab es schon ein paar Mal gesagt: Es muss auch noch etwas anderes in der Welt geben...

