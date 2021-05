Premier League : Klopp und Tuchel: Liverpool und Chelsea in der Königsklasse

Mit einem Schlussspurt haben Jürgen Klopp und der FC Liverpool in der Premier League doch noch sein Ziel erreicht. Auch Chelsea und Thomas Tuchel dürfen trotz einer Niederlage jubeln.

Liverpool | Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben es geschafft: Die Reds spielen in der kommenden Saison doch wieder in der Champions League. Durch den 2:0 (1:0)-Sieg gegen Crystal Palace am letzten Spieltag der englischen Premier League stürmte die Klopp-Elf mit 69 Punkten auf Rang drei. „Das ist unglaublich“, sagte der deutsche Fußball-Coach nach der Parti...

