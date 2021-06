Nationalmannschaft : Klostermann fehlt verletzt im Training - Goretzka zurück

Lukas Klostermann hat sich beim Training der Ersatzspieler der Fußball-Nationalmannschaft am Mittwoch verletzt.

München | Der Verteidiger von RB Leipzig wird Bundestrainer Joachim Löw somit aller Wahrscheinlichkeit nach im zweiten EM-Gruppenspiel am Samstag (18.00 Uhr) in München gegen Portugal nicht zur Verfügung stehen. Der Deutsche Fußball-Bund kündigte an, bei der Pressekonferenz um 12.30 Uhr über die Art der Blessur informieren zu wollen. Auch Gnabry nicht dabei ...

