Nationalmannschaft : Knapp ein Viertel der Deutschen für Klopp als Bundestrainer

Knapp ein Viertel der Deutschen wünscht sich Jürgen Klopp als Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw.

Frankfurt am Main | Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. 24 Prozent der 1618 befragten Personen gab den Trainer des FC Liverpool als Wunschkandidaten an, neun Prozent nannten Löws früheren Assistenten Hansi Flick vom FC Bayern. Vier Prozent würden gerne U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz als neuen Bundestrainer nach der EM in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.