Bundesliga : Kölner Trainer hält vor Duell an Meistertipp BVB fest

Vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Sonntag (19.30 Uhr) hält der Kölner Trainer Steffen Baumgart an seinem zu Saisonbeginn geäußerten Meistertipp fest und traut dem BVB den Titel in der Fußball-Bundesliga zu. „Wir haben noch acht Spieltage, Dortmund ist vier Punkte hinten dran. Der BVB kann noch Meister werden“, sagte Baumgart am Freitag. Dass er den Titelambitionen der Dortmunder, die vor dem 27. Spieltag vier Punkte Rückstand zum Tabellenführer Bayern München haben, mit einem Kölner Erfolg einen argen Dämpfer verpassen würde, spielt für ihn diesbezüglich keine Rolle. „Das heißt ja nicht, dass ich ihnen helfen will. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun“, meinte Baumgart.

Die Kölner, die nach dem Sieg vor einer Woche in Leverkusen (1:0) auf Tabellenplatz sieben rangieren, müssen auf einige Spieler verzichten. Neben den erkrankten Jonas Hector und Florian Kainz steht auch Ellyes Skhiri nicht zu Verfügung. Nach Angaben von Baumgart musste der Mittelfeldspieler das Training mit Verdacht auf einen Faserriss beenden. Zudem f...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.