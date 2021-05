Serie A : Kritik an Feier trübt Inters erfüllten Meisterschaftstraum

Als Inter Mailand Meister war, gab es für die Fans kein Halten mehr. Tausende strömten durch die Straßen. Bei aller Feierlaune schien eines völlig in Vergessenheit geraten zu sein: die Corona-Pandemie.

Milano | Vor dem Dom der italienischen Metropole Mailand brennen bengalische Lichter. Ein Meer aus dunkelblau gekleideten Fußball-Fans brüllt: „Wir sind Meister Italiens!“ Am Sonntag hatte Inter Mailand Gewissheit: Nach elf Jahren holte der Club vorzeitig die ersehnte Meisterschaft in der Serie A. Dauersieger Juventus Turin um Superstar Cristiano Ronaldo is...

