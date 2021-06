Nach Corona-Quarantäne : Kroos fit für EM: „Herz funktioniert noch“

Nach überstandener Corona-Infektion geht Nationalspieler Toni Kroos voller Vorfreude und topfit in die Vorbereitung auf die Fußball-EM.

Berlin | „Es ist alles in Ordnung. Das Herz funktioniert noch“, erzählte der Mittelfeldspieler von Real Madrid bestens gelaunt im gemeinsamen Podcast „Einfach mal Luppen“ mit seinem Bruder Felix Kroos (30). Kroos (31) war am 17. Mai positiv auf das Coronavirus getestet worden und musste in Quarantäne. Erst nach einem negativen PCR-Test durfte er von Spanien...

