U21-Team : Kuntz im EM-Viertelfinale ohne „Angst vorm Scheitern“

Der deutsche U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz sieht den angestrebten Halbfinal-Einzug bei der EM als extrem wichtig für die weitere Entwicklung seiner Spieler an.

Frankfurt am Main | „Unsere Jungs sollen sich mit den Besten messen. Um einen weiteren Karriereschritt zu machen, müssen sie ins Halbfinale kommen“, sagte Kuntz der „Bild am Sonntag“ vor dem EM-Viertelfinale gegen Dänemark am Montag im ungarischen Szekesfehervar. Kuntz erwartet einen „starken Gegner“, traut seinem Team aber dennoch den Sprung unter die besten Vier zu. „I...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.