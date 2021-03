Hertha BSC : Kurze Nacht für Trainer: Dardai nimmt Endspurt ins Visier

Die Mannschaft von Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat Trainer Pal Dardai eine kurze Nacht beschert.

Dortmund | Dabei war es nicht die 0:2-Niederlage bei Borussia Dortmund an sich, sondern vor allem die von seinem Team gezeigte Leistung in der zweiten Halbzeit, die den Ungarn belasteten. „Das haben wir nicht gut gemacht. Wir haben so viele Offensivspieler auf dem Platz und es ist dabei nichts rausgekommen“, sagte der 44-Jährige am Sonntag. Dardai vermisst...

