Bundesliga : Lacroix will beim VfL bleiben: „Ich bin mega glücklich hier“

Der französische Verteidiger Maxence Lacroix wird wahrscheinlich auch in der nächsten Saison noch für den VfL Wolfsburg spielen.

Wolfsburg | Der 21-jährige Toptransfer wird zwar nach nur einem Jahr in der Fußball-Bundesliga bereits mit größeren Clubs wie Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. In einem „Sportbuzzer“-Interview sagte Lacroix aber: „Ich habe hier noch drei Jahre Vertrag und bin sehr zufrieden. Klar, im Fußball kann immer mal schnell etwas passieren, aber noch mal: Ich fühle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.