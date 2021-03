Nationalmannschaft : Lahm: Löws Amtszeit „letztlich sensationell“

Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm hat Bundestrainer Joachim Löw für dessen Amtszeit eine Bestnote gegeben.

Frankfurt am Main | Diese sei „letztlich sensationell“ gewesen, sagte Lahm in einem Interview bei „t-online.de“. „Über zehn Jahre, von 2006 bis 2016, hat man alle großen Turniere erfolgreich gestaltet: Deutschland war Dritter bei der WM 2006, Vize-Europameister bei der EM 2008 in Österreich und der Schweiz, Dritter bei der WM 2010 in Südafrika, im Halbfinale bei der EM 2...

