Folgen der Corona-Krise : Langer Lockdown: Nachwuchsfußball sehnt Neustart herbei

Der Lockdown bremst den Kinder- und Jugendfußball seit Monaten aus. Nicht nur wegen drohender negativer Folgen für die Entwicklung ist der Wunsch nach Lockerungen groß. Selbst im Weltmeister-Haushalt.

Frankfurt am Main | Auch Philipp Lahm und Sohn Julian vermissen dieser Tage den Nachwuchsfußball. „Es fehlt was“, sagt der Weltmeister von 2014. „Unser Sohn hat zweimal Fußball-Training unter der Woche, einmal geht er zum Tennis, am Wochenende ist noch ein Spiel. Das fällt auf einmal alles weg“, berichtet der frühere Bayern-Kapitän, Vater eines Sohnes (8) und einer To...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.