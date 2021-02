Bundesliga : Leipzig-Coach Nagelsmann hofft auf Bayern-Ausrutscher

Vor der eigenen Rückkehr in den Alltag der Fußball-Bundesliga hofft RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann auf einen Erfolg von Eintracht Frankfurt gegen Bayern München.

Leipzig | „Frankfurt ist extrem gut drauf, sie machen viele gute Dinge und gewinnen Spiele, in denen sie nicht brillieren. Vielleicht spielen sie Unentschieden, vielleicht gewinnen sie auch“, sagte Nagelsmann am Freitag. Leipzig spielt am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) ...

