Bundesliga : Leverkusen-Profi Diaby positiv auf Corona getestet

Fußballprofi Moussa Diaby vom Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte der Verein mit.

Leverkusen | Der französische U21-Nationalspieler war demnach bereits am Vortag getestet worden. „Sämtliche Ergebnisse der anderen getesteten Personen aus dem Leverkusener Lizenzspieler-Kader sowie dem zugehörigen Staff waren negativ“, hieß es in der Erklärung des Bundesliga-Sechsten, der am Sonntag bei Hertha BSC in Berlin nun ohne den 21 Jahre alten Diaby aus...

