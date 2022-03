Bundesliga : Leverkusens Adli fällt lange aus: Wirtz am Knie operiert

Bayer Leverkusen muss bis zum Saisonende auf Stürmer Amine Adli verzichten. Der 21-Jährige zog sich in einem Testspiel mit der französischen U21-Nationalmannschaft gegen die Färöer einen Sehnenriss im rechten Oberschenkel zu, wie der Fußball- Bundesligist am Sonntag mitteilte. Erst in der Vorbereitung auf die kommende Saison rechnet der aktuelle Tabellendritte wieder mit Adli, der in dieser Saison in 34 Pflichtspielen für Leverkusen vier Tore erzielte.

Für Leverkusen ist es die nächste schlechte Nachricht nach bereits mehreren schweren Verletzungen. Nationalspieler Florian Wirtz fehlt mit einem Kreuzbandriss ebenfalls lange. Auch Rechtsverteidiger Jeremie Frimpong kann in dieser Saison nicht mehr spielen. Sein Ersatz Timothy Fosu-Mensah verletzte sich zuletzt am Oberschenkel. Wirtz wurde inzwischen i...

