Schock für Klopp : Liverpool-Stürmer Sadio Mané fällt bis zu sechs Wochen aus

von dpa

erstellt am 10.Okt.2017 | 18:27 Uhr

Der 25-Jährige habe sich die Verletzung beim 2:0-Sieg Senegals gegen Kap Verde im WM-Qualifikationsspiel zugezogen, teilte der englische Fußball-Erstligist mit. Das Verletzungspech trifft den Siebtplatzierten hart: Der Senegalese hat in vier Premier-League-Partien in dieser Saison immerhin schon dreimal getroffen - und am Samstag spielt das Team von Trainer Jürgen Klopp gegen den Tabellenzweiten Manchester United.