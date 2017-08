Nur 3:3 zum Liga-Auftakt : Liverpool vergibt Sieg in der Nachspielzeit gegen Watford

Der FC Liverpool hat bei der Generalprobe für das Champions-League-Qualifikationsspiel in Hoffenheim den Sieg vergeben. Das Team von Trainer Jürgen Klopp kam am ersten Spieltag der Premier League beim FC Watford nach einem Gegentor in der Nachspielzeit nur zu einem 3:3 (1:2).