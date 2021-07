Nationalmannschaft : Löw setzte 19 EM-Spieler ein - Rekordmann Neuer

Joachim Löw hat bei seinem letzten Turnier als Fußball-Bundestrainer seinen EM-Kader nur zum Teil ausgeschöpft.

Frankfurt am Main | Von den 26 Akteuren setzte er 19 in den vier Partien bis zum Ausscheiden gegen England im Achtelfinale ein. Darunter waren vier Dauerbrenner: Torwart Manuel Neuer sowie die Feldspieler Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich und Toni Kroos standen die kompletten 360 Spielminuten auf dem Platz. Elf Akteure kamen in allen vier Partien zum Einsatz. Auf die...

