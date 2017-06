Confed Cup : Löw startet Mexiko-Vorbereitung mit allen 21 Spielern

vergrößern 1 von 2 Foto: Christian Charisius 1 von 2

Bei hochsommerlichen Temperaturen standen alle 18 Feldspieler und die drei Torhüter in Sotschi auf dem Trainingsplatz neben dem WM-Stadion, in dem am Donnerstagabend (20.00 Uhr) der zweite Endspiel-Teilnehmer ausgespielt wird. Die Übungseinheit war geheim. Nur beim Aufwärmen zu Beginn durften die Medien dabei sein.

Schon am Mittwoch findet in Kasan das erste Halbfinale zwischen Europameister Portugal und Südamerika-Champion Chile statt. Torwart Marc-André ter Stegen wollte vor der Übungseinheit noch nicht über den möglichen Endspielgegner bei dem Turnier in Russland spekulieren. «Es ist wichtig, dass wir uns auf Mexiko konzentrieren. So sind wir stark, wenn wir uns immer auf die nächste Aufgabe konzentrieren», sagte ter Stegen. Aber natürlich ist die Reise zum Endspiel nach St. Petersburg nun das Ziel des Weltmeisters. «Wenn man im Halbfinale steht, will man das Optimale erreichen», sagte Löws Assistent Marcus Sorg.

von dpa

erstellt am 27.Jun.2017 | 10:58 Uhr