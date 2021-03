WM-Qualifikation : Löw: „Warum sollte Kroos um seinen Platz fürchten müssen?“

Der Bundestrainer ist mit dem Start ins EM-Jahr insgesamt zufrieden. Er lobt vor allem sein Mittelfeld-Trio. Auch zum Corona-Fall bezieht er Stellung - und natürlich wurde er wieder zu Müller gefragt.

Duisburg | Fragen an Bundestrainer Joachim Löw in der Online-Pressekonferenz nach dem 3:0 der Fußball-Nationalmannschaft gegen Island in der WM-Qualifikation am Donnerstagabend in Duisburg. Frage: Wie fällt Ihr Fazit nach dem geglückten Start in die WM-Qualifikation aus? Joachim Löw: Es war ein sehr dynamischer, schwungvoller Auftakt von unserer Mannschaft...

