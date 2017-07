Schalke-Jungstar : Löw zu Goretzka-Zukunft: «Dem Spieler keinen Druck machen»

vergrößern 1 von 1 Foto: Thanassis Stavrakis 1 von 1

«Für einen jungen Spieler kann es auch mal gut sein, wenn er in einem Verein das uneingeschränkte Vertrauen genießt und regelmäßig spielt. Ich will dem Spieler in dieser Hinsicht keinen Druck machen», sagte Löw der «Sport Bild». Goretzka kann beim Bundesligisten FC Schalke 04 in der kommenden Saison vor der WM 2018 in Russland keine internationale Erfahrung sammeln, weil sich die Gelsenkirchener nicht für den Europacup qualifiziert haben.

Dennoch hatte der 22-Jährige während des Confed Cups versichert, er wolle auch in der neuen Saison für die Schalker spielen. Zuvor war über ein starkes Interesse des FC Bayern am Mittelfeldspieler spekuliert worden. «Für ihn persönlich ist es wichtig, mit dem betreffenden Trainer des jeweiligen Vereins persönlich zu sprechen. Er muss von ihm hören, wie er ihn sieht, wie mit ihm geplant wird und welche Rolle er in dessen Spielsystem einnimmt», sagte Löw.

von dpa

erstellt am 05.Jul.2017 | 10:01 Uhr