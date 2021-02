Nationalmannschaft : Löw zu möglicher Götze-Rückkehr: „Haben ein Auge auf ihn“

Bundestrainer Joachim Löw hält eine Rückkehr von Mario Götze in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft weiter für möglich.

Frankfurt am Main | „Im Moment ist Mario nicht im engeren Kreis, aber wir haben ein Auge auf ihn“, sagte Löw dem „Kicker“. Götze hatte am Wochenende mit seinem ersten Doppelpack in der niederländischen Meisterschaft der PSV Eindhoven noch zu einem 3:1-Sieg über Vitesse ...

