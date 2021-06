Nationalmannschaft : Löws Konkurrenzkampf in Seefeld - Bierhoff und der Tag X

„Herz, Mut, Power“: Oliver Bierhoff benennt kurz vor Ablauf des Trainingslagers wichtige Turnier-Tugenden. Der Bundestrainer erhält positive Personalnachrichten. Auf Käpt'n Neuer wartet eine Ehrung.

Seefeld in Tirol | Das Sextett um Toni Kroos und Leroy Sané posierte nach seinem Erfolg beim Kleinfeldturnier in lila Leibchen lächelnd für ein Siegerfoto. Die Skisprungschanzen boten dabei für das vom DFB präsentierte „Team des Tages“ den imposanten Hintergrund. Joachim Löw schürte auch zwei Tage vor der EM-Generalprobe gegen Lettland im Trainingscamp noch einmal in...

