EM-Viertelfinale : „Magische Nacht“: Italien feiert - Belgien leidet

Nach einer „magischen Nacht“ freut sich die Squadra Azzurra auf den Fußballgipfel gegen Spanien. Eine schwere Verletzung trübt die EM-Stimmung bei den Italienern allerdings.

Coverciano | Diesen großen Fußballabend wollten Italiens EM-Helden ohne den umgehenden Blick auf das Gigantenduell gegen Spanien auskosten. „Jetzt genießen wir diesen Sieg, dann denken wir an den Gegner“, sagte Trainer Roberto Mancini in der Nacht zum Samstag in München. Mit 2:1 hatte die Squadra Azzurra die zur Goldenen Generation erklärte belgische Auswahl um...

