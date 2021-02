20. Spieltag : Mainz mit Elfmeter-Rekord zum Sieg gegen Union

Der FSV Mainz 05 hat mit dem zweiten Saison-Heimsieg neuen Mut im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga geschöpft.

Mainz | Der Tabellenvorletzte gewann am Samstag gegen den 1. FC Union Berlin mit 1:0 (1:0) und verkürzte damit den Rückstand auf den Relegationsplatz auf vier Punkte. Moussa Niakhaté traf in der 22. Minute per Strafstoß zum Sieg. Es war der 30. Elfmeter in Seri...

