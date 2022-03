Premier League : Man United schlägt Tottenham 3:2 - Ronaldo mit Torrekord

Dank einer überragenden Leistung von Superstar Cristiano Ronaldo hat der deutsche Fußballtrainer Ralf Rangnick mit Manchester United einen wichtigen Heimerfolg in der englischen Premier League gefeiert.

Beim 3:2 (2:1)-Sieg gegen Tottenham Hotspur traf Ronaldo gleich dreimal. Es war der 49. Dreierpack in der Vereinskarriere des 37-Jährigen. Mit 807 Toren hält Ronaldo nun auch den FIFA-Rekord für die meisten Tore der Fußballgeschichte. Der Stürmer schoss die Red Devils im Old Trafford nach zwölf Minuten in Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich ...

