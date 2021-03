Verstorbene Fußballlegende : Maradonas Erbe: Heiligenverehrung und Schlammschlacht

Der Tod der Fußballlegende hat eine gewaltige Lücke in Argentiniens Volksseele gerissen. Klar ist: Kalt lässt Maradona noch immer niemanden.

Buenos Aires | Diego Maradona ist tot, doch in Buenos Aires ist der Ausnahmefußballer präsenter denn je. Überall in der argentinischen Hauptstadt prangen Wandgemälde mit dem Konterfei von Maradona. Und täglich werden es mehr. „Er war der Größte“, sagt der Graffiti-Künstler Alfredo Segatori. Im Hafenviertel La Boca hat er ein riesiges Wandgemälde in Gedenken an de...

