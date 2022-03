Champions League : „Meilenstein“: Premiere der Bayern-Frauen in Allianz Arena

Die Fußballerinnen des FC Bayern und des VfL Wolfsburg ziehen zum Viertelfinale der Champions League in die großen Arenen der Männer.

Für Vorstandsboss Oliver Kahn ist es ein „Meilenstein“, für Nationalspielerin Giulia Gwinn „eine richtig coole Sache“ und für den deutschen Fußball ein spannendes Experiment. Erstmals überhaupt tritt das Frauenteam des FC Bayern München in der 75.000 Besucher fassenden Allianz Arena an - in der Champions League zum Viertelfinal-Hinspiel gegen Paris Sa...

