Darüber spricht die Liga : Meister-Chance II, Abstiegs-Fünfkampf

Auf der Zielgeraden der Meisterschaft können die nächsten Entscheidungen fallen. Nutzen die Bayern ihre zweite Titelchance oder patzen sie erneut? Kann Dortmund noch die Champions League erreichen? Und wer verschafft sich Luft im Abstiegskampf?

Frankfurt am Main | Meister-Chance II für den FC Bayern München. Am 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga kann das Team von Trainer Hansi Flick seinen neunten Titelgewinn in Serie perfekt machen. Am unteren Tabellenende liegen zwischen dem Tabellen-13. FC Augsburg und dem 1. FC Köln auf dem ersten Abstiegsplatz lediglich vier Punkte. Spannend ist überdies das Rennen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.