30. Spieltag : Meisterliche Bayern lassen Flick gegen Leverkusen jubeln

So schnell wie möglich wolle er mit den Bayern Meister werden, hatte Hansi Flick vor der Partie angekündigt. Nach dem Sieg gegen Leverkusen und dem Patzer von Leipzig sind die Münchner so gut wie am Ziel.

München | Hansi Flick klatschte kurz in die Hände und gratulierte dann seinen glücklichen Stars. Die Abschiedstour des Erfolgstrainers steht kurz vor einem meisterlichen Abschluss. Beschwingt durch den Patzer von Verfolger RB Leipzig machte der FC Bayern am Dienstag durch das 2:0 (2:0) den vorletzten Schritt zum Titel. Eric Maxim Choupo-Moting (7. Minute) un...

