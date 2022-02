Fussball : Mit Lieberknecht: Darmstadt zuversichtlich gegen Hansa

Coach Torsten Lieberknecht wird voraussichtlich zum Heimspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Hansa Rostock an die Seitenlinie des SV Darmstadt 98 zurückkehren. Er habe bereits zwei negative Schnelltestergebnisse vorliegen, erklärte der Trainer des Fußball-Zweitligisten bei der Pressekonferenz am Freitag. Der 48-Jährige wartet nun auf ein negatives PCR-Testergebnis, um wieder auf der Bank Platz nehmen zu dürfen.

Nicht nur die Rückkehr von Lieberknecht nach seiner Corona-Zwangspause, sondern auch die der Zuschauer steht bevor. 7500 Fans sind für das Spiel im Stadion am Böllenfalltor zugelassen. „Zuschauer sind das Salz in der Suppe“, sagte Lieberknecht. „Man hat es sich herbeigesehnt. Stadionstimmung ist durch nichts zu ersetzen.“ Die Lilien erwarten auch rund ...

