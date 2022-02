Fussball : Modeste wieder im Training: Köln hofft auf Einsatz

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln kann mit Blick auf das Spiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt auf den Einsatz von Anthony Modeste hoffen. Der Torjäger, der beim 1:3 in Leipzig am vergangenen Freitag erkrankt fehlte, stand am Mittwoch wieder auf dem Trainingsplatz.

Der Franzose hat bisher 14 der 33 Kölne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.