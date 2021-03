FC Bayern München : Müller legt Extra-Schicht ein - Schwitzen für Dortmund-Duell

Thomas Müller hat nach seinem Comeback beim FC Bayern München in der Vorbereitung auf den deutschen Clásico eine Extraschicht eingelegt.

München | Während seine Teamkollegen einen trainingsfreien Montag genießen konnten, schwitzte der 31-Jährige bei einer individuellen Einheit an der Säbener Straße. Für Müller standen Pass- und Koordinationsübungen sowie Torabschlüsse an. Schon am Samstag im Duell...

