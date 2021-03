Nationalmannschaft : Müller „Lust, nach Titeln zu jagen“ - Löw entscheidet im Mai

Bundestrainer Joachim Löw hat seinen Umgang mit den viel diskutierten Personalien Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng bekräftigt. Bayern-Angreifer Müller gab ein klares Statement ab.

Frankfurt am Main | Bayern-Profi Thomas Müller ist bereit für ein Comeback in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. „Ich habe auf jeden Fall Lust, im Sommer nach Titeln zu jagen. Was dann am Ende passiert, das werden wir sehen. Ob im Champions-League-Finale, das ganz klar unser Ziel ist, terminlich für mich Schluss ist oder nicht, das schauen wir dann“, sagte der ...

