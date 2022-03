Bundesliga : Müller will beim FC Bayern bis 2025 verlängern

Thomas Müller ist einer der Leistungsträger des FC Bayern. Diesen Anspruch hat er auch für die Zukunft beim deutschen Rekordmeister. Nur die Unterschrift unter der Vertragsverlängerung fehlt noch.

Fußball-Nationalspieler Thomas Müller strebt beim FC Bayern München eine weitere Vertragsverlängerung um zwei Jahre bis zum Sommer 2025 an. Der 32 Jahre alte Offensivspieler äußerte sich im DFB-Quartier erstmals konkreter zu seinen Zukunftsplänen beim Rekordmeister und auch in der Nationalelf. „Ich habe für mich mal so im Kopf gehabt, bis 2025 auf Top...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.