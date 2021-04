Bundesliga : Muskelfaserriss: Gladbach drei Spiele ohne Kapitän Stindl

Borussia Mönchengladbach muss wohl in den kommenden drei Spielen der Fußball-Bundesliga ohne seinen Kapitän Lars Stindl auskommen.

Mönchengladbach | „Lars hat einen Muskelfaserriss. Er wird am Samstag fehlen und wahrscheinlich auch in der Englischen Woche ausfallen“, sagte Trainer Marco Rose. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) trifft die Borussia auf Eintracht Frankfurt. Gegen die Hessen hatte der mit zwölf Saisontoren erfolgreichste deutsche Bundesliga-Torjäger beim 3:3 im Hinspiel alle Gladbacher Tre...

