Bundesliga : Nach Corona-Isolation: Bielefeld wieder mit Chefcoach

Arminia Bielefeld kann im Bundesliga-Abstiegskampf wieder mit Trainer Frank Kramer planen. Anders als zuletzt beim 0:1 in Dortmund wird der von einer Corona-Infektion genesene Fußball-Lehrer das Team am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05 wieder von der Seitenlinie coachen. „Es hat langsam angefangen und wurde dann schlimmer. Ich hatte auch Symptome. Ich wünsche es niemandem. Meine Power ist nun jedoch zurück“, kommentierte der 49-Jährige am Donnerstag seinen Krankheitsverlauf nach dem Ende der Isolation.

Ob die sechs namentlich nicht bekannten...

