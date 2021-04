Premier League : Nach Mourinho-Aus: Tottenham siegt spät gegen Southampton

Die Tottenham Hotspur haben das erste Spiel nach der Trennung von Trainer José Mourinho gewonnen.

London | Das Duell in der englischen Fußball-Premier-League gegen den FC Southampton mit Coach Ralph Hasenhüttl entschieden die Spurs am Mittwochabend aber erst kurz vor Schluss, als Heung-Min Son mit einem Elfmeter in der 90. Minute den 2:1 (0:1)-Siegtreffer erzielte. Die Gäste waren in der 30. Minute durch Danny Ings in Führung gegangen, ehe Gareth Bale (...

