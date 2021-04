Champions League : Nach Sieg bei PSG: Guardiola zeigt sich erleichtert

Das Finale ist so nah. Am 29. Mai will Pep Guardiola mit Manchester City in Istanbul antreten. Die Voraussetzungen sind nach dem Hinspielsieg von Paris sehr gut.

Paris | Pep Guardiola war die Erleichterung anzusehen. Eine Taktik für das alles entscheidende Rückspiel daheim bei Manchester City hatte sich der 50 Jahre alte Star-Coach so schnell nach dem 2:1-Erfolg in einem irgendwie komischen Spiel bei Paris Saint-Germain aber noch nicht zurechtgelegt. „Ich habe noch nicht wirklich Zeit gehabt, darüber nachzudenken“,...

