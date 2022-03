Borussia Dortmund : Nach über zwei Jahren: BVB-Heimspiel ausverkauft 

Erstmals nach 763 Tagen bestreitet Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wieder ein Heimspiel im ausverkauften Stadion.

Der Tabellenzweite teilte mit, dass für die Begegnung am 2. April (18.30 Uhr/Sky) gegen den Vierten RB Leipzig sämtliche 81.365 Plätze vergeben sind. Über zwei Jahre waren die Zuschauerzahlen wegen der Corona-Pandemie in Deutschland beschränkt. „Im freien Verkauf am Montag waren auch die letzten Tickets vergriffen. Wir freuen uns auf 81.365 Zuschauerin...

