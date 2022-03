Bundesliga : Nagelsmann spürt BVB-Atem - Tolisso und Goretzka auf Bank

Trainer Julian Nagelsmann will unbedingt mit einem Heimsieg des FC Bayern München gegen Union Berlin in die zweiwöchige Länderspielpause gehen.

Er spüre den Atem von Verfolger Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga „wieder mehr im Nacken als in den letzten fünf Wochen“, sagte Nagelsmann angesichts des auf vier Punkte geschrumpften Vorsprungs auf den Tabellenzweiten. Darum sei die Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) ein „bedeutendes Spiel“. Die Bayern hatten zuletzt gegen Leverkusen und Hoff...

