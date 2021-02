Champions League : Nagelsmanns Lerneffekt und Klopps letzte Chance

Liverpool geht angeschlagen in das Duell mit Leipzig. Trainer Jürgen Klopp hat allerdings mehr Erfahrung als sein RB-Kollege Julian Nagelsmann und den individuell besseren Kader.

Puskas Arena | Zweites Duell, bessere Vorzeichen: Trainer Julian Nagelsmann geht mit RB Leipzig keineswegs als krasser Außenseiter in das Spiel gegen den FC Liverpool. Der von Jürgen Klopp trainierte englische Fußball-Meister will sich im Achtelfinal-Hinspiel der C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.