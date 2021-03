WM-Qualifikation : Nationalmannschaft kann mit Kimmich in Vorbereitung starten

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann mit Joshua Kimmich die Vorbereitung auf den Länderspielstart 2021 angehen.

Duisburg | Der 26 Jahre alte Profi des FC Bayern München hat eine Erkältung überwunden und ist im Teamhotel in Düsseldorf eingetroffen. Für Dienstagnachmittag hat Bundestrainer Joachim Löw das erste Training vor den drei WM-Qualifikationspartien am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) in Duisburg gegen Island sowie anschließend in Rumänien und gegen Nordmazedonien ange...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.