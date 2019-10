Testspiel in Dortmund : Argentinien mit Zuversicht in das Duell mit DFB-Elf

Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni geht trotz des Fehlens von Weltfußballer Lionel Messi und weiterer Stars optimistisch in das Test-Länderspiel gegen Deutschland am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund.

08. Oktober 2019, 20:06 Uhr

«Wir sind zuversichtlich, sehr zuversichtlich», sagte der Coach am Dienstagabend nach dem Abschlusstraining seiner Mannschaft.

Für den Nachfolger von Jorge Sampaoli, der beim Weltmeister von 1978 und 1986 einen großen Umbruch eingeleitet hat, ist die Partie ungeachtet der Personalmisere im DFB-Team ein echter Gradmesser: «Ich erwartete eine deutsche Nationalmannschaft, die historisch ist - trotz der Ausfälle. Auch wir haben viele Ausfälle. Für uns ist das ein wichtiger Test. Wir werden sehen, ob meine Spieler diesem Druck standhalten können gegen einen so starken Gegner.»

Argentinien tritt in Dortmund ohne den gesperrten Weltfußballer Messi und ohne Stars wie Sergio Agüero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Juventus Turin) und Angel die Maria (Paris Saint-Germain) an. Auch Deutschland geht mit einer Verlegenheitself in die Partie. Bundestrainer Joachim Löw muss auf insgesamt 13 Profis verzichten.

Scaloni äußerte sich nicht nur zum Spiel, sondern auch zum am Dienstag verkündeten Karriereende von Bastian Schweinsteiger. «Er ist ein großer Spieler und fängt jetzt ein neues Abenteuer an. Ich hoffe, dass es ihm dann gut geht.» An das WM-Finale von Rio 2014 zwischen Deutschland und Argentinien (1:0) mit Schweinsteiger hat Scaloni «keine gute Erinnerungen». Er meinte: «Wir waren die bessere Mannschaft und hätten gewinnen müssen.»